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Кремль в панике: в ГУР раскрыли три основных угрозы для Путина

Украина знает все страхи Кремля и применяет их в своей тактике

сегодня, 17:00
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Клименко Елена

Основными страхами для российских властей есть возможность краха путинского режима, смена руководства, внутренняя дестабилизация страны и даже ее распад. Об этом во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025 сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Кремль в панике: в ГУР раскрыли три основных угрозы для Путина

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его словам, у Кремля есть несколько главных опасений. Первое – это возможность смены власти и ослабления самого режима. Второе – риски, связанные с внутренними беспорядками, ведь Россия является большой многонациональной страной. И третье – угроза распада России или ее фрагментации, что для Кремля является чрезвычайно нежелательным сценарием.

Он подчеркнул, что эти страхи Кремля активно используются в контексте военной борьбы и Украина учитывает их в своих стратегиях.

"Мы хорошо понимаем эти внутренние проблемы России и адаптируемся к ним", — отметил Скибицкий.

Он также обратил внимание на то, что Россия продолжает применять гибридные методы ведения войны, в частности, совершая военные преступления и манипулируя информацией. В качестве примера он привел ракетные удары по Украине в ночь на 24 апреля, которые в России подавали в качестве атак на оборонные предприятия, хотя реальная цель была совсем другой.

"Задача стратегических коммуникаций – донести правду и показать реальное положение дел", – пояснил он.

Портал "Комментарии" писал, что Россия регулярно превышала установленные лимиты на добычу нефти, продавая ее по сниженным ценам, что приводило к минимальным доходам. По результатам новых договоренностей, все участники рынка обязались увеличить объемы производства, объяснил политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в интервью 24 Каналу.



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