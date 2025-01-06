Кремль утвердил план похищения украинских детей на 2025 год: шокирующие детали

Оккупационные администрации получили от Кремля план по направлению украинских детей в милитарные лагеря в 2025 году.

Оккупанты продолжают похищать детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, детей будут отправлять в лагерь "Авангард" в Волгоградской области. Официально лагерь называется "центром патриотического воспитания". Однако на практике он является милитарным лагерем, где детям пропагандируют военную карьеру в училищах РФ.

Каждый российский регион имеет план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона.

По данным Центра сопротивления, оккупационные администрации возложили ответственность за набор участников воспитательных лагерей на кремлевские движения.

Центр национального сопротивления призвал сообщать о коллаборантах, помогающих реализовать политику Кремля на временно оккупированных территориях, чтобы в будущем привлечь их к ответственности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки Украины. "По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — российско-украинская война", — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году увеличилось количество случаев самовольного оставления части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побега с фронта начало уменьшаться. "Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", — сказал Владимир Зеленский.

