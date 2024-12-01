Кремль установил дедлайн для захвата стратегического города на Донбассе: когда начнутся бои за город

В Донецкой области российские войска демонстрируют разную тактику в зависимости от направления боевых действий. На Кураховском направлении они активно применяют как пехоту, так и технику, тогда как в Покровском направлении акцентируют преимущественно на пехоте. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

Эксперт пояснил, что ограниченное использование техники в Покровском направлении обусловлено приоритетностью Кураховского выступления для российского командования. По словам Коваленко, оккупанты стремятся установить полный контроль над Кураховским выступлением до конца года, поскольку без этого дальнейшее наступление на Покровск будет невозможным.

Город Покровск, как отметил эксперт, является ключевой целью российской армии в начале 2025 года. По всей вероятности, масштабное наступление на этом направлении планируется, чтобы к инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января 2025 года, продемонстрировать способность захватывать новые территории и заставить вести переговоры на российских условиях.

На Кураховском направлении сосредоточено наибольшее количество боеспособных ресурсов и подразделений русской армии, включая группировку войск "Центр". По словам Коваленко, оккупанты активно используют технику и не жалеют ни человеческие, ни материальные ресурсы.

"Они там даже техники не жалеют. То, что они не жалеют людей уже не обсуждается", — подчеркнул Коваленко. Эксперт также сравнил тактику россиян на Кураховском направлении с их действиями в Курской области РФ, где активно привлекают технику и пехоту.

Коваленко отметил, что цель России – устранить слабые места, в частности в Курской области, где они не контролируют около 800 кв. км территории, являющейся потенциальной угрозой со стороны Украины. Для достижения этой цели российские войска используют все доступные ресурсы, в том числе человеческие и технические, несмотря на потери.

"Поэтому они пытаются всеми доступными ресурсами избавиться от этой уязвимости. А как это можно сделать? Так же как и на Кураховском направлении — используя большое количество человеческого ресурса, используя без какой-либо экономии технику, чтобы прорываться", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ может захватить два больших города в Донецкой области.