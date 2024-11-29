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Кремль усилил мобилизацию в захваченных регионах: что известно

На оккупированных территориях усилили мобилизацию в армию РФ

сегодня, 20:07
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Марьян Ощановский

Российские захватчики усилили привлечение украинцев во временной оккупации к войне против Украины.

Кремль усилил мобилизацию в захваченных регионах: что известно

В оккупации проводят мобилизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, несмотря на то, что в России официально не происходит мобилизация, мужчин не только заставляют подписывать контракты с министерством обороны РФ, но и мобилизуют.

Центр сопротивления отмечает, что о таких случаях сообщают жители временно оккупированной Херсонщины. Местные коллаборанты под разными предлогами, в частности чаще всего репрессивными методами, выполняют планы по набору в ряды армии России.

Отмечается, что аналогичная тенденция наблюдается в аннексированном Крыму. На полуострове кремлевские коллаборанты отчитываются в Москву о почти 90% выполнении плана. Происходит это из-за огромных потерь врага на украинской земле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государства, входящие в состав НАТО, не поддержали идею о размещении войск Альянса на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я думаю, что было бы неразумно так сделать. Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, так это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, и убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ в район Великой Новоселки прибыли дополнительные силы, благодаря чему фронт на юге Донецкой области удалось немного стабилизировать, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". Военный отметил, что противник почувствовал глубину украинских проблем, а потому вскоре снова начнет наступательные действия.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kreml-zbilshuye-plany-po-mobilizatsiyi-cholovikiv-iz-tot-ukrayiny/
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