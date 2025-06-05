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Кречмаровская Наталия
В Турции состоялось два раунда переговоров о возможных путях завершения войны. Якобы появилась надежда на установление мира, однако Москва стремится к другому.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности рассказали, что Кремль скрывает свое стремление продолжать войну.
Отмечают, что Киев готов к эффективной дипломатии, однако цель Москвы — продолжение войны. На скрытое стремление указывает следующее:
Москва имитирует переговорный процесс, чтобы отсрочить момент введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.
Российский "меморандум", представленный украинской делегацией в Стамбуле, содержал ультиматумы, которые заведомо неприемлемы для Украины.
Среди главных прихотей Кремля — отказ Украины от части собственных территорий и уступка части суверенитета.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается манипулировать информацией. По данным Центра противодействия дезинформации, россияне активизировали информационную кампанию, чтобы оправдать незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.
К тому же, российская пропаганда заявляет, что Украина сама якобы вывозит детей из зоны боевых действий в Европу. При этом подчеркивают, что якобы разлучают детей с родителями.
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