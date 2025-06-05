В Турции состоялось два раунда переговоров о возможных путях завершения войны. Якобы появилась надежда на установление мира, однако Москва стремится к другому.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности рассказали, что Кремль скрывает свое стремление продолжать войну.

Отмечают, что Киев готов к эффективной дипломатии, однако цель Москвы — продолжение войны. На скрытое стремление указывает следующее:

Москва имитирует переговорный процесс, чтобы отсрочить момент введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Российский "меморандум", представленный украинской делегацией в Стамбуле, содержал ультиматумы, которые заведомо неприемлемы для Украины.

Среди главных прихотей Кремля — отказ Украины от части собственных территорий и уступка части суверенитета.

"Чтобы скрыть свое стремление продолжать войну, Кремль нагло и безосновательно обвиняет Украину в "терроризме" и "отказе от перемирия". Украина отмечает необходимость реальных шагов по деэскалации со стороны России, одним из которых является длительное всеохватывающее прекращение огня", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается манипулировать информацией. По данным Центра противодействия дезинформации, россияне активизировали информационную кампанию, чтобы оправдать незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

К тому же, российская пропаганда заявляет, что Украина сама якобы вывозит детей из зоны боевых действий в Европу. При этом подчеркивают, что якобы разлучают детей с родителями.



