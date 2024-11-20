Кремль теряет поддержку: в оккупированные регионы отправили пропагандистов из РФ

Российские так называемые журналисты и блоггеры, прошедшие кремлевский конкурс "Шум", приехали во временно оккупированный Донецк.

РФ усиливает пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, главная их цель – создать пропагандистские материалы об украинцах, в жизнь которых пришел "русский мир".

По данным Центра сопротивления, для 20 российских пропагандистов местные коллаборанты согнали на встречу врачей, учителей и участников российско-украинской войны. Оккупанты пытались создать картину идиллической жизни под контролем России. Этот визит стал очередным этапом кремлевской кампании по формированию вымышленного образа "русского мира", в котором пропагандисты пытаются преподнести бесчеловечные условия жизни под оккупацией как новую "нормальность".

Отмечается, что главные прислужники путинской пропаганды с "ДНР" на днях получили удостоверение членов “союза журналистов РФ”. Все они представляют печатные СМИ временно оккупированной Донбасса и отличились особенно циничной службой российским захватчикам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество военнослужащих из Северной Кореи на территории России может возрасти до 100 тысяч человек. Их будут постепенно привлекать к участию в войне против Украины. Соответствующее заявление в онлайн-обращении в Европейский парламент сделал президент Украины Владимир Зеленский. "В настоящее время Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек", — заявил украинский президент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", — рассказал офицер.