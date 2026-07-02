Кремль создал новую опасность для Украины: в ВСУ шокировали правду о ночном ударе по Киеву

Ночная комбинированная атака России на Украину не стала рекордной по количеству применяемых средств поражения, однако обладала одной особенностью, которая вызвала беспокойство среди военных экспертов. На это обратил внимание офицер ВСУ, военный блоггер и военный корреспондент Сергей Мисюра, проанализировав действия окупантов во время обстрела.

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По его словам, украинская противовоздушная оборона традиционно продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Большинство таких воздушных целей удалось успешно уничтожить благодаря слаженной работе авиации, мобильных огневых групп и средств ПВО.

Наибольшие трудности возникли при отражении атаки баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. По мнению Мисюры, дело не только в количестве ракет-перехватчиков. Он считает, что русские войска еще раз изменили алгоритмы применения баллистического вооружения, усовершенствовав тактику его использования.

Военный блоггер подчеркнул, что подобные изменения происходят не в первый раз. По его словам, противник постоянно адаптирует способы применения ракет, пытаясь усложнить работу украинской системы противовоздушной обороны. Именно поэтому, убежден он, необходимо дальнейшее усовершенствование средств перехвата в сотрудничестве с международными партнерами.

Отдельно Мисюра обратил внимание, что, несмотря на длительную подготовку России к удару, масштаб атаки оказался меньше, чем ожидалось. По его мнению, это может свидетельствовать об определенных ограничениях в запасах отдельных видов вооружения. В то же время, он предположил, что последствия украинских ударов по предприятиям российского военно-промышленного комплекса могут ощутимее сказаться на возможностях врага уже осенью.

Подытоживая анализ, Сергей Мисюра высоко оценил работу украинских сил ПВО, отметив, что защитники выполнили свою работу максимально эффективно в условиях, когда противник постоянно меняет тактику применения высокоточного вооружения. В то же время он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ночной атаки.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ближайшее время планирует посетить Варшаву, где представит польской стороне украинское видение возможного компромисса по деятельности Национального пантеона. Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.