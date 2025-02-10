Кремль создает иллюзию: о каких "успехах" докладывают Путину

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Кречмаровская Наталия
В Кремле создают иллюзию успехов на оккупированной территории. Российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле руководителя оккупационной администрации в Донецкой области Дениса Пушилина. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что гауляйтер отчитался о многочисленных "успехах", которые существенно расходятся с реальностью на ВОТ.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что также гауляйтер отчитался о росте доходов "ДНР" на 30% в 2024 году. Хотя хорошо известно, что ВОТ Донецкой области не самодостаточная экономика и все ее "доходы" — результат прямых дотаций из российского бюджета.
Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", пытаются сделать оптимистическую картинку по поводу экономической ситуации, однако ситуация выглядит плохо. В Центре противодействия дезинформации акцентировали внимание, что российские медиа активно освещают показательный доклад премьер-министра страны Михаила Мишустина диктатору Владимиру Путину по ситуации в экономике РФ.
По данным аналитиков Центра, подобные доклады об "успехах российской экономики" делаются исключительно в целях пропагандистской цели, чтобы убедить население РФ, что их жизнь "улучшается", и построены на манипуляциях со статистикой.
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