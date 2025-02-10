Кремль создает иллюзию: о каких "успехах" докладывают Путину

В Кремле создают иллюзию успехов на оккупированной территории. Российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле руководителя оккупационной администрации в Донецкой области Дениса Пушилина. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что гауляйтер отчитался о многочисленных "успехах", которые существенно расходятся с реальностью на ВОТ.

Фото портал "Комментарии"

“Пушилин похвастался, что в Мариуполе уже сданы 64 дома почти на 5 тыс. квартир для компенсации разрушенного российскими бомбардировками жилья. На самом деле, потери жилищного фонда в Мариуполе в десятки раз превышают количество отстроенного жилья, а многие жители города не могут добиться от оккупантов компенсаций и вынуждены жить в полуразрушенных домах”, — сообщили в Центре.

Отмечается, что также гауляйтер отчитался о росте доходов "ДНР" на 30% в 2024 году. Хотя хорошо известно, что ВОТ Донецкой области не самодостаточная экономика и все ее "доходы" — результат прямых дотаций из российского бюджета.

"Кремль использует рапорты о "развитии и стабильности", чтобы отвлечь людей от проблем и создать иллюзию эффективного управления оккупированными территориями", — говорится в сообщении.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", пытаются сделать оптимистическую картинку по поводу экономической ситуации, однако ситуация выглядит плохо. В Центре противодействия дезинформации акцентировали внимание, что российские медиа активно освещают показательный доклад премьер-министра страны Михаила Мишустина диктатору Владимиру Путину по ситуации в экономике РФ.

По данным аналитиков Центра, подобные доклады об "успехах российской экономики" делаются исключительно в целях пропагандистской цели, чтобы убедить население РФ, что их жизнь "улучшается", и построены на манипуляциях со статистикой.



