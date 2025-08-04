На оккупированных Россией территориях Украины разворачивается системная кампания по отчуждению жилья местных жителей в пользу россиян. Как сообщает The Wall Street Journal, тысячи квартир, покинутых в результате войны, были признаны "бесхозными", что позволило российской администрации передать их новым "владельцам" из РФ.

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Украинцам, вынужденным бежать из-за боевых действий, создают искусственные барьеры в попытках вернуться или подтвердить свое право собственности. Между тем граждане России, переселяющиеся в разрушенные города, пользуются льготными условиями — например, могут получить ипотеку под 2% годовых на новое жилье.

Издание отмечает: такая политика замещения населения уже неоднократно применялась Россией, в том числе и в Крыму, и сейчас реализуется в Мариуполе. В то же время, российские застройщики и риэлторы получили новое поле для прибыли — скупают остатки недвижимости у беглецов, пока на месте разрушенных домов возводятся новые кварталы.

Одна из вновь прибывших женщин из Сибири признается, что приобрела в Мариуполе квартиру "с небольшими повреждениями", где планирует провести пенсию. Пока она сдает ее арендатору из Москвы.

Бывший житель Мариуполя Александр Носоченко не может вернуться домой: его дачу у моря занял русский военный. Из-за возраста и статуса Носоченко не имеет возможности самостоятельно приехать в город, а его жена — одна из переживших осаду — отказывается туда возвращаться.

Мариупольский "Дом с часами", архитектурный памятник, стал символом перемен: несмотря на обещания восстановить его, в 2022 году здание снесли, а на его месте построили новый жилой комплекс. Местным жителям сначала обещали вернуть квартиры в новом доме, однако впоследствии изменили правила — теперь переселенцам предлагают жилье где-нибудь в городе, но не по старому адресу.

Как рассказала местная жительница Елена Пудак, мать пыталась попасть в Мариуполь, чтобы подать заявление на компенсацию, однако ей запретили въезд в России без объяснения причин. По словам Пудак, это может быть связано со стремлением оккупационных властей избежать имущественных исков со стороны бывших собственников.

Напомним, портал "Комментарии!" писал , что президент США Дональд Трамп оказался в ситуации, из которой сложно выйти без потери авторитета. Об этом заявил британский политолог и профессор НаУКМА Тарас Кузьо в эфире телеканала Эспрессо. По его словам, дедлайн, который Трамп сам озвучил по поводу действий против России — 8 августа, нельзя проигнорировать без ущерба для собственного имиджа.