logo

BTC/USD

77023.17

ETH/USD

1490.47

LTC/USD

67.60

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль сделал ужасную ставку в войне против Украины: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль сделал ужасную ставку в войне против Украины: подробности

Что пытается добиться Кремль ужасными обстрелами населения

сегодня, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Украинские чиновники отмечают, что Россия усилила обстрелы, а от вражеских ударов гибнут гражданские люди. По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, в марте 2025 атаки со стороны РФ значительно усилились.

Кремль сделал ужасную ставку в войне против Украины: подробности

Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что такими обстрелами Кремль стремится склонить украинцев к "миру любой ценой". Чтобы достичь цели, Россия не останавливается — лишь в течение прошлой недели враг выпустил по Украине более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.

"В частности, в результате российского удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли 20 человек, в том числе 9 детей, а более 60 получили ранения. Это был нескрытый акт террора: удар был нанесен по жилому району, к тому же вечером, когда на улице находилось большое количество людей", — пояснили в Центре.

Украина благодарна международным партнерам, которые демонстрируют принципиальную позицию по отношению к российским военным преступлениям. Однако такая ситуация не приведет к миру – в Центре убеждены, что слабая реакция не способна принудить Москву к миру.

"Своим террором Москва стремится деморализовать украинцев и склонить их к "миру любой ценой", то есть к капитуляции на условиях Кремля. Киев ведет активную работу с международными партнерами для скорейшего усиления украинского ПВО", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, что Кремль, как писал портал "Комментарии", показал настоящие планы по оккупированной территории.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/45960
Теги:

Новости

Все новости