Кремль сделал ужасную ставку в войне против Украины: подробности

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Кречмаровская Наталия
Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Украинские чиновники отмечают, что Россия усилила обстрелы, а от вражеских ударов гибнут гражданские люди. По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, в марте 2025 атаки со стороны РФ значительно усилились.
Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что такими обстрелами Кремль стремится склонить украинцев к "миру любой ценой". Чтобы достичь цели, Россия не останавливается — лишь в течение прошлой недели враг выпустил по Украине более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.
Украина благодарна международным партнерам, которые демонстрируют принципиальную позицию по отношению к российским военным преступлениям. Однако такая ситуация не приведет к миру – в Центре убеждены, что слабая реакция не способна принудить Москву к миру.
Напомним, что Кремль, как писал портал "Комментарии", показал настоящие планы по оккупированной территории.
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