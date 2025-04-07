Кремль сделал ужасную ставку в войне против Украины: подробности

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Украинские чиновники отмечают, что Россия усилила обстрелы, а от вражеских ударов гибнут гражданские люди. По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, в марте 2025 атаки со стороны РФ значительно усилились.

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В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что такими обстрелами Кремль стремится склонить украинцев к "миру любой ценой". Чтобы достичь цели, Россия не останавливается — лишь в течение прошлой недели враг выпустил по Украине более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.

"В частности, в результате российского удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли 20 человек, в том числе 9 детей, а более 60 получили ранения. Это был нескрытый акт террора: удар был нанесен по жилому району, к тому же вечером, когда на улице находилось большое количество людей", — пояснили в Центре.

Украина благодарна международным партнерам, которые демонстрируют принципиальную позицию по отношению к российским военным преступлениям. Однако такая ситуация не приведет к миру – в Центре убеждены, что слабая реакция не способна принудить Москву к миру.

"Своим террором Москва стремится деморализовать украинцев и склонить их к "миру любой ценой", то есть к капитуляции на условиях Кремля. Киев ведет активную работу с международными партнерами для скорейшего усиления украинского ПВО", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, что Кремль, как писал портал "Комментарии", показал настоящие планы по оккупированной территории.