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Кремль решил действовать жестко: россияне отбирают у украинцев последнюю возможность

Оккупанты на захваченных территориях пытаются установить тотальный контроль

22 июля 2025, 15:55
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Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях российские власти пытаются получить лояльность местного населения, а кто отказывается поддерживать оккупацию, тех запугивают и оказывают давление.

Кремль решил действовать жестко: россияне отбирают у украинцев последнюю возможность

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что россияне массово конфискуют телевизионное оборудование на захваченных территориях. По данным Центра, только за прошедшую неделю российские захватчики принудительно изъяли более тысячи комплектов оборудования, позволяющего смотреть украинское телевидение.

"Как отметили в Центре национального сопротивления, цель россиян — полностью вытеснить украинский контент и навязать людям "русский мир" через спутниковые тюнеры с пропагандистским контентом", — сообщают аналитики Центра.

Отмечают, что российские оккупанты своими действиями не просто вводят цензуру, а пытаются установить тотальный контроль над сознанием украинцев в оккупации.

Напомним: портал "Комментарии" писал об изменениях, которые приняли в Государственной думе РФ. Отмечается, что приняли поправки, позволяющие лишать российское гражданство за отказ становиться на военный учет, а также из-за таких преступлений, как убийство и государственная измена. Однако эти нормы будут распространяться не на всех. Так, жителей временно оккупированных территорий Украины эти изменения не будут касаться. Навязанное российское гражданство останется, даже если они отказываются воевать.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что таким образом Россия лишает людей права на выбор и фактически удерживает украинских граждан на оккупированных территориях в заложниках.




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Источник: https://t.me/spravdi/48048
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