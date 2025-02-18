Кремль разрешил объявить мобилизацию: где проведут мобилизационные мероприятия

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Кречмаровская Наталия
Россия продолжает искать бойцов для продолжения войны против Украины. На оккупированных территориях уже проводили мобилизацию, однако больше скрыто — пытались больше давить на мужчин. Оккупанты больше не скрывают своих намерений – на временно оккупированных территориях Донецкой области стартуют мобилизационные мероприятия.
Фото портал "Комментарии"
В Центре национального сопротивления объяснили, что незаконная оккупационная администрация официально запустила механизм призыва в оккупационное войско. При этом они пытаются скрыть его под видом "учебного собрания".
Отмечается, что оккупационная администрация пытается скрыть мобилизационные меры, поскольку официально документ базируется на российских нормах сборов резервистов, однако в самом тексте резервисты не упоминаются. Это часть стратегии оккупантов по маскировке принудительной мобилизации, убеждены в Центре.
По имеющейся информации, оккупанты планируют начать так называемый призыв в марте-апреле 2025 года. Это позволит им замаскировать мобилизацию под ежегодную кампанию призыва в России.
Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", выдвигает Украине новые ультиматумы.
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