Кремль разрешил объявить мобилизацию: где проведут мобилизационные мероприятия

Россия продолжает искать бойцов для продолжения войны против Украины. На оккупированных территориях уже проводили мобилизацию, однако больше скрыто — пытались больше давить на мужчин. Оккупанты больше не скрывают своих намерений – на временно оккупированных территориях Донецкой области стартуют мобилизационные мероприятия.

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В Центре национального сопротивления объяснили, что незаконная оккупационная администрация официально запустила механизм призыва в оккупационное войско. При этом они пытаются скрыть его под видом "учебного собрания".

"Итак, гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал распоряжение о подготовке местного населения к службе в рядах оккупационного войска. Фактически это означает мобилизацию лиц с российскими паспортами, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационная администрация пытается скрыть мобилизационные меры, поскольку официально документ базируется на российских нормах сборов резервистов, однако в самом тексте резервисты не упоминаются. Это часть стратегии оккупантов по маскировке принудительной мобилизации, убеждены в Центре.

“К этому процессу представители РОА вовлекают в процесс военкоматы, военные комендатуры, выполняющие принудительные функции контроля за мобилизацией. Самое главное – в распоряжении четко прописано о целенаправленном призыве и распределении мобилизованных в войска РФ, что полностью опровергает миф о добровольном участии в этом собрании, — сообщают в Центре.

По имеющейся информации, оккупанты планируют начать так называемый призыв в марте-апреле 2025 года. Это позволит им замаскировать мобилизацию под ежегодную кампанию призыва в России.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", выдвигает Украине новые ультиматумы.



