Кремль провалил планы на оккупированной территории: захватчики анонсировали большой "дерибан"

На оккупированной территории российские захватчики обещают земельные участки тем, кто согласится воевать против Украины. Такие новые методы вербовки "пушечного мяса" для захватнической армии РФ придумала российская оккупационная администрация во временно оккупированной части Запорожской области.

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В Центре национального сопротивления сообщили, что гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что участники войны против Украины вроде бы смогут бесплатно получить земельные участки в регионе.

“Следует понимать, что такие “заявления” являются не более чем очередным пропагандистским лживым трюком от оккупационных властей. Кремль уже давно провалил кампанию принудительной мобилизации на ВОТ, ведь местное население категорически отказывается идти воевать против собственного народа”, — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что теперь оккупанты пытаются привлекать новых рекрутов призрачными обещаниями и материальными поощрениями. При этом сам Гауляйтер Балицкий признает отсутствие какого-либо разработанного механизма распределения земель и четко определенных условий их предоставления. Более того, как сообщили в Центре, раздачу земли якобы планируют только после завершения войны — то есть, в неопределенном будущем, что позволяет легко "забыть" о своих обещаниях.

"Мы знаем, что местные жители на ТОТ не ведутся на эту дешевую ложь и ни в коем случае не идут воевать против собственного народа, а напротив сопротивляются захватчикам, саботируют их преступные приказы и избегают мобилизации в армию оккупанта всеми возможными методами", — отметили в Центре.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", пытается навязать свою идеологию на временно оккупированных территориях.



