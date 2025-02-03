Кремль продолжает чистки среди генералов: британская разведка рассказала, кто попался в этот раз

Бывший российский генерал-майор Александр Оглоблин предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере. Он получил 12 млн рублей (120 тысяч долларов) от телекоммуникационной компании в качестве поощрения за получение контрактов министерства обороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Российский генерал-майор Александр Оглоблин. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отметили, ранее Оглоблин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в феврале 2022 года и лишен звания в связи с отдельными обвинениями в хищении 1,6 млрд рублей бюджетных средств.

Ранее сообщалось о вынесении 17 января 2025 года приговора бывшему командующему 1-й армией ПВО и ПРО Константину Огиенко к восьми годам лишения свободы за попытку получения взятки в крупном размере. Он также был лишен звания генерал-майора.

По данным британской разведки, повсеместная коррупция в Министерстве обороны России и оборонной промышленности в целом существенно подрывает эффективность российских вооруженных сил. Часть этой коррупции Кремль терпит, но с начала вторжения России в Украину усиливаются репрессии в отношении тех, кто недостаточно политически защищен.

"Крайне маловероятно, что российским властям удастся существенно снизить уровень коррупции среди российских военных чиновников", — отмечают в Минобороны Британии.

Стоит напомнить, Оглоблин был досрочно освобожден после дачи показаний против своего бывшего начальника, заместителя начальника Генерального штаба и начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который был задержан в мае 2024 года.

По данным британской разведки, второй арест Оглоблина демонстрирует, что российские власти продолжают с энтузиазмом преследовать по обвинениям в коррупции действующих и бывших должностных лиц обороны (назначенных в эпоху бывшего министра обороны Сергея Шойгу) даже после вынесения первых обвинительных приговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — кадровые чистки в Кремле: Путин назначил свою родственницу в Минобороны РФ.



