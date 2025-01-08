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Кремль пробил очередное дно: что запретили украинцам на оккупированной территории

Российские захватчики придумали новые запреты на оккупированной территории, чтобы быстрее ассимилировать украинцев

8 января 2025, 17:05 comments1192
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Кречмаровская Наталия

Россия на временно оккупированных землях внедряет свою политику, направленную на искоренение украинской идентичности. Одной из основных задач, которую пытаются реализовать полностью — тотальная паспортизация украинцев на временно оккупированной территории. Постоянно вводятся новые запреты.

Кремль пробил очередное дно: что запретили украинцам на оккупированной территории

Фото портал "Комментарии"

“Кремль пробил очередное дно в своей попытке полностью ассимилировать население временно оккупированных территорий Украины. С 5 февраля украинцам, не получившим российский паспорт и не изменившим гражданство, нельзя будет узаконить свои отношения”, — сообщили в Центре национального сопротивления.

Также отметили, что кроме этого, согласно новым оккупационным нормам путинского закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ, с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России (временно оккупированные территории Украины в том числе), враг будет применять режим высылки.

Также, как сообщалось ранее, полиция, в рамках так называемого государственного контроля за мигрантами, получит право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие украинцы, не изменившие гражданство.

Напомним, что оккупанты, как писал портал "Комментарии", планируют взяться за воспитание детей на захваченных территориях — пытаются привить любовь к "русскому меру" и русифицировать детей.

В Центре национального сопротивления рассказали, что только по одной кремлевской программе "культурная карта 4 85" враг планирует вывести в Россию 5 тысяч детей из временно оккупированной Луганской области.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/ukrayintsyam-na-tot-kreml-zaboronyt-odruzhuvatysya/
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