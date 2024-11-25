Кремль придумывает «зверства ВСУ»: очередной фейк о Селидове

Российская пропаганда в очередной раз активизировала кампанию по распространению лжи об украинских военных. На этот раз мишенью стали Вооруженные Силы Украины, которых Кремль обвиняет в "зверствах" в Селидово. Пропагандистские ресурсы распространяют видео с погибшими гражданскими и заявляют, что это якобы жертвы украинских военных, которые "расстреливали тех, кто ждал российскую армию".

Фейковые обвинения: россияне обвиняют ВСУ

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что основой этих утверждений являются непроверенные рассказы так называемых "свидетелей", которые находятся на временно оккупированных территориях, где невозможно проверить достоверность их заявлений.

Более того, ни в одном из материалов не предоставлены подтверждения, свидетельствующие о причастности украинских военных к убийствам мирного населения. Все базируется на пропагандистской риторике, которая имеет целью дискредитировать ВСУ и отвлечь внимание от настоящих преступлений российских оккупантов.

"Все эти утверждения ru-пропаганды не имеют ничего общего с реальностью и преследуют цель отвлечь внимание от убийств мирных украинцев в районе Селидово, совершенных российскими оккупантами и зафиксированных украинскими правоохранителями", — отметили в Центре.

Читайте на портале "Комментарии" — Пропагандисты государства-террориста снова распространяют фейки об обстреле мирного населения, прикрываясь якобы ударами по военным целям.

Напомним также, что в ближайшие месяцы медиапространство могут заполонить громкие новости об очередных "мирных инициативах" от Дональда Трампа и его окружения, однако Центр противодействия дезинформации предупреждает: такие сообщения могут быть только дымовым занавесом для российских информационных атак.