Кремль послал Трампу четкий сигнал: в ЦПИ предупредили об опасном плане Путина в Украине

Ночная атака российских сил на Киев и область произошла сразу после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Кремль пытается таким образом вынудить Вашингтон воздержаться от вмешательства в европейские события и прекратить поддержку Украины, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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"Удар по Киеву и Киевщине — это сигнал Кремлю США: не вмешивайтесь и не помогайте Украине. Путин стремится вернуть Украину под свое влияние", — пояснил он.

Поскольку Путин не добивается успехов на фронте, он переключился на атаки по тылу, чтобы навязать свою волю. Коваленко также предупредил, что при поддержке оружием от КНДР и Китая, а также сдержанности Запада война может расшириться и до Балтийского региона.

"Позиция Китая, что Россия не должна проиграть, ставит Запад перед выбором: либо продолжать дипломатию без давления, либо перейти к активным действиям, чтобы отодвинуть конфликт от Европы подальше", — добавил он.

Коваленко отметил необходимость трансформации НАТО из сугубо оборонного альянса в наступательный, поддержанный мощными санкциями против РФ и ее союзников. Только такая стратегия может остановить дальнейшее расширение войны.

"Если бездействовать решительно, фронт может сместиться в Балтию, а Украина останется единственной, кто держит оборону. Балтийские страны в таком случае останутся без защиты", — резюмировал он.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный ночной обстрел со стороны России, отметив, что Украина уже начала использовать новейшие дроны-перехватчики для защиты городов. По его словам, ночь показалась очень тяжелой — это был один из самых циничных и масштабных ударов по стране.