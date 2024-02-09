Кремль попытается воспользоваться отставкой Залужного для собственных информационных кампаний - политексперт

Владимир Цыбулько считает, что Кремль готовит новые информационно-психологические операции, в частности направленные против представителей власти и региональных лидеров.

Цыбулько считает, что РФ готовит новые ИПСО

"В целом похоже на то, что Москва планирует провести кампании по дискредитации опасных для себя фигур в Украине сразу на трех уровнях – центральном, региональном и международном. На центральном уровне целями будут такие фигуры, как глава СБУ (возможно, ГУР, другие силовые органы). На региональном – местные патриоты, прежде всего – в областях, по которым РФ имеет амбиции на ближайшую перспективу (Харьков, Днепр, Запорожье). Отдельная кампания будет развернута для европейской и американской аудиторий – с целью подвергнуть сомнению дальнейшую поддержку Украины”

Якобы Малюк когда-то покрывал незаконную добычу янтаря на Житомирщине (пропагандистское кино даже назвали Янтарный генерал). Об этом с умным видом рассказывают такие эксперты как близнец шарикова Царев и другой украинский предатель Руслан Калинчук – бывший пропагандист так называемой УПЦ московского патриархата.

“Синхронно с появлением московского “фильма” на днях в Днепре прошли странные митинги с признаками проплаченности, где продвигались тезисы, идентичные российской пропаганде, в частности относительно Александра Петровского. И это – во время войны в де-факто прифронтовом городе. Причем похоже, что все делается при поддержке местных властей”,

, – отметил политический эксперт.В качестве примера Владимир Цыбулько привел недавний пропагандистский фильм телеканала Минобороны РФ "Звезда", в котором россияне распространяли фейки о главе Службы безопасности Украины Василии Малюке., – написал Цыбулько.В пропагандистском фильме упомянут и известный днепровский меценат, президент Международного благотворительного фонда "Солидарность" Александр Петровский. Его россияне "обвиняют" в причастности к получению украинской церковью Томоса об автокефалии. Атаку на Петровского политолог считает элементом российской кампании по дискредитации региональных патриотических элит востока Украины.– подчеркнул эксперт.Владимир Цыбулько добавил, что главная цель Кремля – это "запустить в Украине дестабилизационные процессы", или, по меньшей мере, устранить патриотических деятелей.Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский отправил в отставку Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. На его место глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского, ранее командовавшего украинскими войсками на восточном направлении. 9 февраля Зеленский присвоил Залужному звание "Героя Украины".