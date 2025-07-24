Кремль понял очевидное: названа неожиданная причина убийственной войны Путина в Украине

В Кремле ясно осознали, что Украина все больше отнимается от сферы их влияния, а также окончательно отказывается от той политической системы, которую российское руководство пыталось возродить, считает народный депутат Вадим Галайчук.

По его словам, главной причиной, спровоцировавшей агрессивные действия России, стало именно понимание Кремлем, что Украина не просто дистанцируется от их контроля, но и категорически отказывается возвращаться в форму государственного устройства, которую в России пытались восстановить в виде нового Союза, похожего на бывший Советский Союз. Это стало неприятным открытием для российского руководства и явилось катализатором дальнейших событий.

Народный депутат подчеркнул, что путь Украины в будущее четко очерчен через европейскую интеграцию, в частности, через вступление в Европейский Союз. Это единственный реальный вариант, который позволит стране не только укрепить свою экономику, но и выстроить современное общество на основе четко определенных стратегических целей.

По словам Галайчука, сегодня перед Украиной открывается важное "окно возможностей", которое нельзя терять. Этому способствует как активная позиция украинского общества, категорически противостоящего внешней агрессии, так и мужество и сила Вооруженных Сил Украины, обеспечивающих защиту и стабильность государства. Именно поэтому крайне важно максимально быстро двигаться к членству в ЕС, давить на международных партнеров и не упускать момент.

Вадим Галайчук отметил, что такие возможности не безграничны — они открыты только на ограниченный период времени, и Украина должна использовать этот шанс в полной мере, чтобы закрепить свои позиции и окончательно избавиться от влияния Кремля.

Как уже писал портал "Комментарии", война, которую Россия развязала против Украины, длится уже более двух лет, и все больше людей надеются на сдвиг — если не на полноценный мир, то хотя бы на временное перемирие. Вероятность такого развития событий в обозримой перспективе не исключает российский оппозиционный политик Илья Пономарев.