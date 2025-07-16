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Кречмаровская Наталия
На днях президент США Дональд Трамп дал 50 дней для достижения мира в Украине. В России возмутились таким решением и заявили, что не понимают, почему Америка давит не на Украину.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобная реакция российской стороны свидетельствует о том, что Москва пытается уклониться от откровенного разговора о прекращении войны.
В ЦПД отметили, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал "странными" требования США к России в течение 50 дней достичь мирного соглашения.
Аналитики ЦПД отмечают, что Кремль упорно продолжает перекладывать ответственность за войну на других. При этом в Москве игнорируют тот факт, что Россия вторглась в Украину, ведет оккупационную войну и ежедневно обстреливает украинские города. В Центре подчеркнули, что именно от решений Москвы зависит, когда эта война завершится.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия рано или поздно столкнется с истощением из-за больших потерь в войне против Украины.