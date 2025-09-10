logo

Кремль передал НАТО последнее предупреждение: назван шокирующий момент атаки дронами на Польшу
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль передал НАТО последнее предупреждение: назван шокирующий момент атаки дронами на Польшу

Это первое прямое взаимодействие между войсками НАТО и РФ с начала войны в Украине.

10 сентября 2025, 10:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Инцидент с российскими дронами, которые 10 сентября массово залетели в воздушное пространство Польши, означает новый этап эскалации войны уже не только с Украиной, но и с Европой в целом. Пока западные лидеры пытаются учесть, как реагировать, эксперты все активнее предупреждают: это уже не провокация, а сигнал, что Россия готова тестировать пределы терпения НАТО.

Кремль передал НАТО последнее предупреждение: назван шокирующий момент атаки дронами на Польшу

Фото: из открытых источников

Как пишет Politico, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил: в воздушное пространство страны залетели 19 российских беспилотников, из которых 4 были сбиты польскими военными. Варшава однозначно возложила ответственность на Россию.

"Нет никаких сомнений в агрессивных намерениях России", — заявил Туск.

Это впервые с начала полномасштабной войны, когда такое количество дронов залетело на территорию страны-члена НАТО, и первый случай их уничтожения в воздушном пространстве Альянса.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что траектории дронов не были случайными, а значит, речь идет об умышленной атаке. Схожую позицию заняли Германия и Норвегия.

"Нет оснований полагать, что это была ошибка. Россия действовала сознательно", — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Однако некоторые чиновники, в частности министр обороны Великобритании Джон Гили, призвали не спешить с окончательными выводами, отметив отсутствие полной картины.

Эксперты, среди которых Фабиан Хоффманн из Университета Осло, убеждены: это была намеренная демонстрация силы.

"Это сигнал: Кремль не стремится к миру, навязанному Западом, и не хочет перемирия", — добавил британский аналитик Тимоти Эш.

Кроме военного подтекста, атака имеет геополитическую и экономическую основу. Как отметил Хоффманн, ухудшение ситуации в российской экономике толкает Кремль к рискованным действиям. В Москве могут видеть "окно возможностей", пока Запад еще колеблется.

Politico также обратило внимание: из 19 дронов было сбито только 4, что ставит под сомнение эффективность систем ПВО НАТО.

"Это не выглядит серьезным успехом. Альянс не готов к войне, которая уже стучит в дверь", — заявил профессор Филипс О'Брайен.

Как уже писали "Комментарии", российская атака беспилотников на Польшу, которая является государством-членом НАТО, является не только агрессивным актом, но и намеренным тестом на решимость Запада, отмечают журналисты Sky News. По их словам, то, как Европа и Альянс сейчас отреагируют, может стать критически важным для дальнейшей безопасности всего континента.



Источник: https://www.politico.eu/article/russia-drones-poland-airspace-war-defense-fighter-jets-nato-donald-trump/
