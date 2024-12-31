Кремль отбросил предложения Трампа и потребовал капитуляции Украины: как ему ответят

Война не закончится 30 декабря, 1 января или 20 января, кто это обещает – врет, заявил политолог, военный Кирилл Сазонов. Также, по его словам, врут и те, кто заявляют, что фронт посыплется, все сбегут в СЗЧ, а Дональд Трамп бросит Украину.

Путин и Трамп

Как заявил Сазонов, переговоры (консультации) уже идут, и в настоящий момент нет никаких общих контуров решения. По его словам, неофициальные пока предложения Трампа по заморозке конфликта на нынешней линии боевого разграничения и отказ Украины от НАТО на 20 лет Москва уже публично отвергла.

"Кремль сейчас понемногу наступает на Донбассе и верит в успех. Так что на переговорах сейчас хочет говорить не про мир, а про капитуляцию Украины. То есть признать их территорией четыре области, навсегда отказаться от НАТО и сильной собственной армии", — говорит Сазонов.

При этом, по его словам, на такие требования не согласны ни Украина, ни ее партнеры, включительно с самим Трампом.

"В ответ Кремль начинает быковать в любимом стиле гопника, наезжать уже на Трампа с предсказуемым результатом. Реакция новой Администрации США будет логичной – принуждение России к миру. И демонстрация собственной крутости всем окружающим. Это значит усиление помощи Украине (без страха эскалации, как было раньше) и реальные санкции. Болезненные и чувствительные", — уверен Сазонов.

Он добавил, что на самом деле, война прекращается в двух случаях. Первый – одна из армий явно победила. Такого, говорит военный, не будет, и все это понимают. Второй – тупик, все выдохлись, продолжение боевых действий угрожает существованию обоих государств или власти в них. По мнению Сазонова, это реальный сценарий, причем уступать будет тот, кто сильнее выдохся и ближе к провалу.

"Прогноз на 2025 год предельно простой. Мы дожмем противника, это очевидно. Но легкой прогулки не будет. В состоянии близком к агонии оккупанты пойдут на все, на любые жертвы и потери. Попробуют максимально откусить территории и нанести ущерб нашей инфраструктуре. Наша задача – продержаться этот год. Очень тяжелый год. Удерживая позиции везде. И по возможности нанося контрудары на линии фронта и по объектам в тылу противника. Все предельно просто без конспирологии. Понятна общая картина и сроки. Работаем. Темнее всего перед рассветом", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, на кого готов надавить Трамп, чтобы остановить войну.



