Кремль отбросил предложения Трампа и потребовал капитуляции Украины: как ему ответят

Война не
закончится 30 декабря, 1 января или 20 января, кто это обещает – врет, заявил
политолог, военный Кирилл Сазонов. Также, по его словам, врут и те, кто
заявляют, что фронт посыплется, все сбегут в СЗЧ, а Дональд Трамп бросит Украину.
Путин и Трамп
Как заявил
Сазонов, переговоры (консультации) уже идут, и в настоящий момент нет никаких
общих контуров решения. По его словам, неофициальные пока предложения Трампа по
заморозке конфликта на нынешней линии боевого разграничения и отказ Украины от
НАТО на 20 лет Москва уже публично отвергла.
"Кремль сейчас
понемногу наступает на Донбассе и верит в успех. Так что на переговорах сейчас
хочет говорить не про мир, а про капитуляцию Украины. То есть признать их
территорией четыре области, навсегда отказаться от НАТО и сильной собственной
армии", — говорит Сазонов.
При этом, по его
словам, на такие требования не согласны ни Украина, ни ее партнеры,
включительно с самим Трампом.
"В ответ Кремль
начинает быковать в любимом стиле гопника, наезжать уже на Трампа с предсказуемым
результатом. Реакция новой Администрации США будет логичной – принуждение России
к миру. И демонстрация собственной крутости всем окружающим. Это значит
усиление помощи Украине (без страха эскалации, как было раньше) и реальные
санкции. Болезненные и чувствительные", — уверен Сазонов.
Он добавил, что
на самом деле, война прекращается в двух случаях. Первый – одна из армий явно
победила. Такого, говорит военный, не будет, и все это понимают. Второй –
тупик, все выдохлись, продолжение боевых действий угрожает существованию обоих
государств или власти в них. По мнению Сазонова, это реальный сценарий, причем
уступать будет тот, кто сильнее выдохся и ближе к провалу.
"Прогноз на 2025
год предельно простой. Мы дожмем противника, это очевидно. Но легкой прогулки
не будет. В состоянии близком к агонии оккупанты пойдут на все, на любые жертвы
и потери. Попробуют максимально откусить территории и нанести ущерб нашей
инфраструктуре. Наша задача – продержаться этот год. Очень тяжелый год.
Удерживая позиции везде. И по возможности нанося контрудары на линии фронта и
по объектам в тылу противника. Все предельно просто без конспирологии. Понятна
общая картина и сроки. Работаем. Темнее всего перед рассветом", — подытожил
Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, на кого готов надавить Трамп, чтобы остановить войну.
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