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Клименко Елена
Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оказались чрезвычайно эффективными, ведь именно эти предприятия наполняют бюджет страны денежными средствами, которые позже направляют на войну. Однако существуют и другие критически важные объекты, имеющие значение для России. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью 24 Каналу подчеркнул, что кроме НПЗ, очень важны атаки по военным заводам.
Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что на таких технологических предприятиях трудятся не просто рабочие, а инженеры, технологи и конструкторы.
"Это то, что удалось уничтожить на двух заводах. Мы понимаем, что на нефтеперерабатывающих заводах работают в основном обычные специалисты. А на технологических предприятиях – инженеры, технологи, конструкторы. Там концентрация научных знаний очень высока", — отметил председатель Совета резервистов.
Иван Тимочко также обратил внимание на то, что потери на этих объектах – не только материальные:
По его словам, именно такое оборудование производилось на разрушенных заводах.
Портал "Комментарии" писал, что российский правитель Владимир Путин сделал очередную серию заявлений о войне в Украине, которые, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, содержат многочисленные манипуляции и ложь.