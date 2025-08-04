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Кремль не сможет это компенсировать: стало известно о самых уязвимых точках для ударов в РФ

Беспилотники уже атаковали предприятия, входящие в состав крупнейшей государственной корпорации РФ "Ростех", сравнимую с украинским "Укроборонпромом".

4 августа 2025, 07:45
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Клименко Елена

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оказались чрезвычайно эффективными, ведь именно эти предприятия наполняют бюджет страны денежными средствами, которые позже направляют на войну. Однако существуют и другие критически важные объекты, имеющие значение для России. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью 24 Каналу подчеркнул, что кроме НПЗ, очень важны атаки по военным заводам.

Кремль не сможет это компенсировать: стало известно о самых уязвимых точках для ударов в РФ

Фото: из открытых источников

"Под атаку беспилотников уже попадали заводы, принадлежащие к крупнейшей российской государственной корпорации 'Ростех'. Она является аналогом украинского 'Укроборонпрома'. Там производят техническое оборудование в сфере шифрования, радиоэлектронной борьбы, ракет, компонентов к ним, антенн", — рассказал Тимочко.

Он подчеркнул, что на таких технологических предприятиях трудятся не просто рабочие, а инженеры, технологи и конструкторы.

"Это то, что удалось уничтожить на двух заводах. Мы понимаем, что на нефтеперерабатывающих заводах работают в основном обычные специалисты. А на технологических предприятиях – инженеры, технологи, конструкторы. Там концентрация научных знаний очень высока", — отметил председатель Совета резервистов.

Иван Тимочко также обратил внимание на то, что потери на этих объектах – не только материальные:

"Кроме уничтожения материальной базы, это очень серьезные потери. Более того, эти средства не имеют двойного назначения, а только целевое, для российской оборонной отрасли. Особенно сейчас, когда РЭБ, оборудование контроля за горизонтом, системы управления авиацией – крайне важны", — подчеркнул он.

По его словам, именно такое оборудование производилось на разрушенных заводах.

"По меньшей мере, цепи непрерывной работы разорваны. Уничтожение таких специалистов вместе с оборудованием — это то, что Россия не сможет компенсировать", — подытожил Тимочко.

Портал "Комментарии" писал, что российский правитель Владимир Путин сделал очередную серию заявлений о войне в Украине, которые, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, содержат многочисленные манипуляции и ложь.



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Источник: https://24tv.ua/udar-po-zavodah-penzi-chim-buli-vazhlivi-urazheni-pidpriyemstva_n2885288
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