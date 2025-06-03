logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль не просто так предлагает новое перемирие: названа большая опасность для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль не просто так предлагает новое перемирие: названа большая опасность для Украины

Россияне стремятся забирать тела своих военных только из тех районов, где им не удается выполнить поставленные задачи

3 июня 2025, 19:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ходе вчерашних переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине кратковременное прекращение огня на отдельных участках фронта продолжительностью 2-3 дня. Агрессор использует это для улучшения своего оперативного положения на поле боя, рассказал политолог Олег Саакян.

Кремль не просто так предлагает новое перемирие: названа большая опасность для Украины

Фото: из открытых источников

Он отметил, что подобные предложения Россия делает не в первый раз — подобные идеи звучали еще до начала полномасштабной войны.

"Россияне хотят перемирия только на отдельных участках, чтобы забрать тела погибших и в то же время укрепиться, восстановить логистику или увести войска, рискующие оказаться в окружении", — пояснил эксперт.

По словам Саакяна, оккупанты стремятся забирать тела именно там, где не достигают своих целей, используя перемирие как повод для выполнения собственных тактических задач.

"Украина не пойдет на такие условия, максимум — может согласиться на прекращение огня там, где это не представляет угрозы для наших сил. В других случаях Украина не согласится", — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что Россия может пытаться создать фейковый образ Украины как отказывающейся от перемирия стороны, однако западные союзники не поддадутся на такие манипуляции.

Как уже писали "Комментарии", Американская администрация выразила недовольство условиями, выдвинутыми Российской Федерацией для установления временного перемирия с Украиной. По информации ABC News, требования, изложенные Москвой в так называемом "меморандуме", оказались нереалистичными и неприемлемыми как для Киева, так и Вашингтона. Официальные лица США считают, что РФ намеренно продвигает неприемлемые инициативы, чтобы избежать предметных переговоров и затянуть процесс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости