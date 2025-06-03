Кремль не просто так предлагает новое перемирие: названа большая опасность для Украины

В ходе вчерашних переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине кратковременное прекращение огня на отдельных участках фронта продолжительностью 2-3 дня. Агрессор использует это для улучшения своего оперативного положения на поле боя, рассказал политолог Олег Саакян.

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Он отметил, что подобные предложения Россия делает не в первый раз — подобные идеи звучали еще до начала полномасштабной войны.

"Россияне хотят перемирия только на отдельных участках, чтобы забрать тела погибших и в то же время укрепиться, восстановить логистику или увести войска, рискующие оказаться в окружении", — пояснил эксперт.

По словам Саакяна, оккупанты стремятся забирать тела именно там, где не достигают своих целей, используя перемирие как повод для выполнения собственных тактических задач.

"Украина не пойдет на такие условия, максимум — может согласиться на прекращение огня там, где это не представляет угрозы для наших сил. В других случаях Украина не согласится", — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что Россия может пытаться создать фейковый образ Украины как отказывающейся от перемирия стороны, однако западные союзники не поддадутся на такие манипуляции.

Как уже писали "Комментарии", Американская администрация выразила недовольство условиями, выдвинутыми Российской Федерацией для установления временного перемирия с Украиной. По информации ABC News, требования, изложенные Москвой в так называемом "меморандуме", оказались нереалистичными и неприемлемыми как для Киева, так и Вашингтона. Официальные лица США считают, что РФ намеренно продвигает неприемлемые инициативы, чтобы избежать предметных переговоров и затянуть процесс.