Россияне в Крыму вынуждают жителей сносить свои дома, а землю отбирают решениями подконтрольных судов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали о ситуации в Севастополе. Аналитики Центра отмечают, что Россия продолжает милитаризировать временно оккупированный Крым. При этом презирают права местных жителей. В Севастополе, в районе Казачьей бухты, Минобороны РФ отбирает у людей земельные участки. Чтобы забрать участки, россияне заставляют жителей сносить собственные дома. При этом не платят компенсации и не предоставляют альтернативное жилье. Решения о передаче земельных участков принимают подконтрольные России суды.

Речь идет, по информации Центра, о территории бывшей воинской части, которую расформировали еще в 1990-х годах. В 2005-м землю передали в собственность города. В ЦПД сообщили, что люди официально покупали участки, некоторые – уже после начала оккупации. Однако теперь российские военные решили вернуть эту землю, а предварительную передачу земли объявили "незаконной". Необходимые решения были быстро приняты оккупационными судами, а пропаганда обвиняет во всем "украинских чиновников". Хотя, как подчеркнули в ЦПД, землю забирает не Украина, а Минобороны РФ.

"Это является примером правового произвола, который РФ ввела в Крыму. Закон работает исключительно в интересах оккупантов. В 2014 году РФ обещала крымчанам "защиту от бандеровцев", а теперь без колебаний выгоняет их из домов, чтобы расширить военное присутствие на полуострове", — сообщили в Центре против.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле происходит на оккупированной территории.