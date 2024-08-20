Кремль насыщает оккупированные регионы представителями РПЦ: интересные детали

На временно оккупированные территории Украины продолжают прибывать священники россйской церкви для распространения пропаганды среди местного населения.

Россия отправляет священников в оккупированные регионы. Фото из открытых источников

В частности, сообщает Центр национального сопротивления, священников отправляют принудительно в качестве капелланов. В то же время многие из них проводят службу в захваченных церквях региона, где занимаются пропагандой.

Сообщается, что количество отправленных в оккупированные регионы российских капелланов существенно растет. Причиной является низкое морально-психологическое состояние личного состава и увеличение случаев дезертирства. Также капелланы участвуют в идеологической обработке российких солдат, побуждая совершать самоубийства вместо сдачи в плен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что взятие ВСУ под контроль города Льгов в Курской области даст реальную возможность перерезать логистику россиянам на стратегическом уровне, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. "Наша авиация бомбит объекты на территории РФ, это уже было официально признано. Здесь еще возникает вопрос: где мы набрали управляемых авиабомб, чтобы бомбить территорию РФ? Ведь речь была о том, что мы от западных союзников вроде бы получаем лишь 100-130 единиц разных авиабомб в месяц, поэтому больше там не выжмешь, а собственного вооружения у нас нет. А здесь случаются какие-то чудеса, то есть в условиях превосходства противника в воздухе наша авиация управляемым авиационным вооружением бьет по российской инфраструктуре", — прокомментировал военный эксперт.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики продвинулись на Покровском направлении в сторону города Селидово и подошли к террикону между селами Михайловкой и Мариновкой. Как пишет военный "Айдар" Станислав Бунятов, если оккупанты закрепятся там, то "будет очень грустно". Российские провоенные паблики отмечают, что это господствующая высота над Селидовым. Офицер с позывным "Алекс" сообщает, что россияне уже в полутора километрах от соседней Новогродовки и ссылают туда диверсионно-разведывательные группы.

