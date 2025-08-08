Кремль нашел хитрый способ умиротворить Трампа: стало известно о провале США

Возможная встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не обязательно означает приближающееся прекращение боевых действий в Украине. Об этом пишет Sky News, анализируя контекст потенциального саммита.

" Саммит Путина и Трампа не обязательно означает прекращение огня. Это может быть как сигналом о достижении определенного согласия, требующего закрепления на самом высоком уровне — чего постоянно требует Кремль, — так и просто политическим спектаклем без конкретного содержания", — отмечает издание.

Журналисты предполагают, что Кремль может использовать сам факт встречи, чтобы снять напряжение со стороны Трампа и избежать новых санкций, которые тот угрожал ввести, установив четкий дедлайн.

"Это может стать очередной попыткой Кремля успокоить Трампа и избежать его санкционного давления", — добавляет Sky News.

Вместе с тем, Москва и дальше демонстрирует жесткую позицию, не сигнализируя ни о какой готовности к компромиссам — ни за столом переговоров, ни на фронте.

"В конце концов нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою переговорную позицию или отказаться от военных целей", — резюмирует источник.

Информация о возможном саммите Путина и Трампа появилась после визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа в Москву. Переговоры Виткоффа с Путиным послужили толчком к новой волне предположений в СМИ.

По данным CNN, именно российская сторона проявила инициативу по организации личной встречи с Трампом. Впоследствии сам Трамп публично подтвердил, что такая возможность существует и намекнул на высокую вероятность ее проведения.

Как уже писали "Комментарии", спецпредставитель президента США Виткофф недавно посетил Москву, где, по словам российской стороны, имел "конструктивный" разговор с Путиным. Центральной темой трехчасовой встречи стала война против Украины. Политолог Олег Саакян считает, что продолжительность беседы может свидетельствовать либо об очередной "исторической лекции" со стороны Путина, либо об отсутствии четко согласованных позиций перед разговором.