Кремль нарвался на облом: почему план Путина по Украине начал разрушаться

Очарованная наивностью и некомпетентностью своих новых американских визави, российская верхушка, похоже, поверила в то, что эти американцы реально смогут "проглотить" весь список кремлевских "хотелок". Ведь этот список действительно "проглотил" спецпредставитель президента США Уиткофф и почти убедил своего шефа сделать то же самое. Об этом пишет у себя в Facebook политический аналитик, блоггер Алексей Паныч.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Однако здесь вмешались европейцы и поломали всю эту милую игру, убедив Трампа, что эти "хотелки" представляют угрозу не только Украине, но и общеевропейской безопасности", – отметил обозреватель.

По его словам, если бы вместо Уиткоффа был какой-то более компетентный переговорщик, скорее всего, Кремль бы не раскрывался так быстро, так что не нарвался бы на нынешний "облом", когда на Западе воцарилась общая позиция, что на Украину дальше давить некуда, а потому либо Россия идет на встречные уступки, либо давить.

Алексей Паныч говорит, что нынешняя ситуация напоминает старую пушкинскую сказку о рыбалке и рыбке, которая так ничему и не научила россиян.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп действительно хочет завершения российско-украинской войны. вот только одна деталь, настораживающая для Украины – главе Белого дома без разницы, где будет проходить граница российской оккупации. Такое мнение в интервью изданию NV высказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Политик отметил, что американскому президенту "не нравится видеть, как ежедневно гибнут молодые люди".

"Он просто хочет, чтобы это закончилось. При этом ему безразлично, где будет проходить линия оккупации, признана она или не признана. Он просто не хочет больше иметь с этим дело", — объяснил Курт Волкер.



