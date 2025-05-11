США и европейские страны могут быстро завершить войну России против Украины, если предпримут решительный шаг в случае игнорирования Россией перемирия. Об этом заявил вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Переговоры о мире

По его словам, главной угрозой России может стать введение американских или европейских войск на территорию Украины. Он считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается избежать такого сценария любыми средствами, в частности, применяя ядерную риторику, провоцируя раскол среди европейских стран и пытаясь повлиять на позицию Дональда Трампа.

"Как только это произойдет – российское наступление будет остановлено мгновенно. Поэтому Путин будет делать все возможное, чтобы не допустить вовлечение США и Европы в войну. Он использует ядерную риторику", – сказал Шон Белл.

Эксперт добавил, что сейчас Путин пытается затянуть время, в то время как ситуация на поле боя постоянно меняется. Сначала российские войска пытались вытеснить украинские силы из Курской области, а затем вернуть 50 тысяч солдат с Севера на Донбасс для завершения финальной фазы: захвата Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По мнению эксперта, Дональд Трамп пытается действовать осторожно, применяя стратегию "хорошего полицейского" – сначала предлагает диалог и компромиссы. Однако его следующий шаг может быть более радикальным — военное вмешательство. Белл предположил, что Трамп уже понимает, что Россия не сможет адекватно ответить на такое развитие событий, и именно этого Путин пытается избежать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предложил Украине прямые переговоры.



