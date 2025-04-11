Кремль месяц назад отказался от перемирия: в МИД Украины выдвинули жесткое требование партнерам

11 апреля проходит ровно месяц с тех пор, как Российская Федерация отклонила предложение Соединенных Штатов о временном прекращении боевых действий. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, именно Россия остается главным препятствием на пути к установлению мира, и международное сообщество должно активизировать давление на Кремль. Об этом он написал в соцсетях.

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"Сегодня исполняется месяц с момента, когда Москва проигнорировала инициативу США по поводу полного, хотя и временного, прекращения огня", — подчеркнул Сибига.

Он напомнил, что 11 марта во время переговоров в Джидде украинская сторона безо всяких условий согласилась на предложенное перемирие, тогда как Россия не только отказалась, но и выдвинула собственные требования.

Вместо снижения напряжения, РФ, напротив, активизировала ракетно-дроновые атаки, сосредоточившись на ударах по мирному населению.

"За этот месяц — с 11 марта по 11 апреля — Россия нанесла Украине удары почти 70 ракетами, применила более 2200 дронов Shahed и выпустила более 6000 управляемых авиабомб. Это и есть их "ответ" на предложения мира. Кремль, как всегда, выбирает путь террора, лжи".

Сибига подчеркнул, что в течение этого месяца могла бы наступить тишина, ставшая основой для восстановления доверия и продвижения к справедливому миру, к которому стремятся не только Украина, но и партнеры из ЕС, США и других стран.

"Настоящей причиной этой войны и единственным препятствием для ее завершения является Россия. Не стоит ждать еще один месяц. Давление на Москву должно быть реальным и ощутимым. Только тогда она сможет серьезно говорить о мире", — резюмировал глава МИД.

Напомним, как ранее сообщило издание Axios, 11 апреля спецпредставитель президента США Стив Виткофф должен провести встречу с Владимиром Путиным для обсуждения возможности перемирия. Если договоренности не будут достигнуты до конца месяца, новая волна санкций со стороны Вашингтона может стать реальностью — по инициативе президента Дональда Трампа.

Портал "Комментарии" писал, что США не потерпят недобросовестных переговоров по прекращению войны или нарушению обязательств по перемирию в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.