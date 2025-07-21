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Кремль лишает украинцев выбора: что изменит новое решение РФ

Украинцев на оккупированной территории заставляют получать паспорт РФ, чтобы потом отправить их на войну против Украины

21 июля 2025, 17:28
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Кречмаровская Наталия

Россия пытается получить лояльность украинцев на оккупированных территориях, а тех, кто не соглашается с решениями захватчиков, фактически удерживают в заложниках.

Кремль лишает украинцев выбора: что изменит новое решение РФ

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали об изменениях, принятых в Государственной Думе РФ. Отмечается, что приняли поправки, позволяющие лишать российское гражданство за отказ становиться на военный учет, а также из-за таких преступлений, как убийство и государственная измена. Однако эти нормы будут распространяться не на всех. Так, жителей временно оккупированных территорий Украины эти изменения не будут касаться. Навязанное российское гражданство останется, даже если они отказываются воевать.

В Центре подчеркнули, что таким образом Россия лишает людей права на выбор и фактически удерживает украинских граждан на ТОТ в заложниках.

"Главная цель такого нововведения – форсированная паспортизация и полное вытеснение украинской идентичности. Кремль заставляет людей получать паспорта РФ под угрозой депортации, арестов или потери имущества. Мужчин при этом рассматривают как мобилизационный ресурс для войны против Украины", — подчеркнули в ЦПД.

Аналитики Центра отмечают, что эти факты прямое нарушение международного права и базовых прав человека. Такая ситуация показывает, что российские власти не считают украинцев на ВОТ гражданами – лишь орудием для реализации своих имперских планов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на захваченной территории Донецкой области усугубляется кризис с водопроводной водой. В Центре противодействия дезинформации рассказали о причинах гуманитарной катастрофы в Донецкой области.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid024JPYB4f83FYs6o9TZDEEQ6cwsGvPEZQTtRpLca4ggQrR1mWNQ6kfdKPVtpA4586Ll
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