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Кремль хочет обвинить Украину в химической провокации: очередной фейк от России

Центр противодействия дезинформации: Кремль распространяет фейки о подготовке провокации по Украине и НАТО в Сирии

1 октября 2024, 13:30
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Черновалова Кристина

Кремль продолжает информационную войну, используя проверенную тактику дезинформации. Служба внешней разведки России распространяет фейковые сообщения о том, что якобы Украина и страны НАТО вместе с местными вооруженными группировками готовят "провокацию с применением химического оружия" на территории Сирии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Кремль хочет обвинить Украину в химической провокации: очередной фейк от России

Кремль обвиняет Украину в фейковых провокациях

По словам украинских специалистов, эта кампания призвана дискредитировать Украину на международной арене и создать негативный образ Украины перед мировым сообществом.                    

Российская пропаганда продолжает распространять безосновательные обвинения, чтобы поддержать нарратив об "украинском терроризме". Важно отметить, что это далеко не первый случай, когда подобные обвинения звучат в адрес со стороны РФ

Кремль хочет обвинить Украину в химической провокации: очередной фейк от России - фото 2

“На самом деле, это Россия является одним из факторов нестабильности на Ближнем Востоке и может осуществить провокацию в Сирии. Именно ru-пропаганда активно оправдывала использование химического оружия в Сирии союзническими войсками Башара Аль-Асада и отвечает за это использование. Москва оказывает политическую поддержку авторитарным режимам, которые погубили тысячи жизней мирных граждан, чем еще больше подрывает глобальную безопасность", — отметили в центре.                                                          

Читайте на портале "Комментарии" — Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец опроверг сообщение о так называемом "обмене" детьми между Украиной и Россией, которое недавно распространилось в украинских медиа.



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/?locale=uk_UA
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