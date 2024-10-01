Кремль хочет обвинить Украину в химической провокации: очередной фейк от России

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Черновалова Кристина
Кремль продолжает информационную войну, используя проверенную тактику дезинформации. Служба внешней разведки России распространяет фейковые сообщения о том, что якобы Украина и страны НАТО вместе с местными вооруженными группировками готовят "провокацию с применением химического оружия" на территории Сирии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Кремль обвиняет Украину в фейковых провокациях
По словам украинских специалистов, эта кампания призвана дискредитировать Украину на международной арене и создать негативный образ Украины перед мировым сообществом.
Российская пропаганда продолжает распространять безосновательные обвинения, чтобы поддержать нарратив об "украинском терроризме". Важно отметить, что это далеко не первый случай, когда подобные обвинения звучат в адрес со стороны РФ
Читайте на портале "Комментарии" — Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец опроверг сообщение о так называемом "обмене" детьми между Украиной и Россией, которое недавно распространилось в украинских медиа.
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