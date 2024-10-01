Кремль продолжает информационную войну, используя проверенную тактику дезинформации. Служба внешней разведки России распространяет фейковые сообщения о том, что якобы Украина и страны НАТО вместе с местными вооруженными группировками готовят "провокацию с применением химического оружия" на территории Сирии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Кремль обвиняет Украину в фейковых провокациях

По словам украинских специалистов, эта кампания призвана дискредитировать Украину на международной арене и создать негативный образ Украины перед мировым сообществом.

Российская пропаганда продолжает распространять безосновательные обвинения, чтобы поддержать нарратив об "украинском терроризме". Важно отметить, что это далеко не первый случай, когда подобные обвинения звучат в адрес со стороны РФ





“На самом деле, это Россия является одним из факторов нестабильности на Ближнем Востоке и может осуществить провокацию в Сирии. Именно ru-пропаганда активно оправдывала использование химического оружия в Сирии союзническими войсками Башара Аль-Асада и отвечает за это использование. Москва оказывает политическую поддержку авторитарным режимам, которые погубили тысячи жизней мирных граждан, чем еще больше подрывает глобальную безопасность", — отметили в центре.

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