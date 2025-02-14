Кремль хочет навязать ужасный сценарий: что могут предложить Украине в Мюнхене

После разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным медиа заполонили предположения о дальнейшей судьбе Украины и предложениях, которые страна может получить на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал ситуацию.

“Десять лет многие граждане упорно отказывались понимать разницу между разделением сфер влияния и разделением территорий. Боюсь оказаться правым, но сейчас есть риск почувствовать ее на собственной шкуре. Предполагаю, что сегодня в Мюнхене прозвучат предложения или тезисы, целью которых будет дать РФ не только то, что она уже захватила силой, но и то, что она даже силой захватить не смогла”, — отметил нардеп.

Бужанский предположил, что если это произойдет, то Украина ответит отказом.

"И вот тогда нам понадобятся все наши силы, и все единство, которое мы так лихо демонстрируем на аватарках раз в три месяца, чтобы следующее предложение было лучше, а не хуже", — подчеркнул нардеп.

Относительно уступок, которые хочет получить РФ, Бужанский уточнил, что речь не о территориях.

“Речь идет о том, что до сих пор Российской Федерации силой оружия никак не удалось повлиять на государственное устройство нашей страны, нашу политическую систему, законодательство и т.д. И что она совершенно очевидно будет пытаться сделать это путем шантажа и давления на переговорах, не добившись силой”, — отметил народный депутат.

Напомним, что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, как писал портал "Комментарии", убежден, что Путин готовится воевать не только в течение 2025 года, но и в течение 2026-го. "У Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года", — отметил Коваленко. Также, как сообщил руководитель ЦПД СНБО, Россия усилит активность на международной арене.



