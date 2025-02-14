Кремль хочет навязать ужасный сценарий: что могут предложить Украине в Мюнхене

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Кречмаровская Наталия
После разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным медиа заполонили предположения о дальнейшей судьбе Украины и предложениях, которые страна может получить на Мюнхенской конференции по безопасности.
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал ситуацию.
Бужанский предположил, что если это произойдет, то Украина ответит отказом.
Относительно уступок, которые хочет получить РФ, Бужанский уточнил, что речь не о территориях.
Напомним, что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, как писал портал "Комментарии", убежден, что Путин готовится воевать не только в течение 2025 года, но и в течение 2026-го. "У Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года", — отметил Коваленко. Также, как сообщил руководитель ЦПД СНБО, Россия усилит активность на международной арене.
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