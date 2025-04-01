Кремль грубо нарушил договоренности в Эр-Рияде: какой город пострадал

Россия продолжает игнорировать договоренности по "энергетическому перемирию". Утром 1 апреля в Херсоне снова был нанесен удар по энергообъекту. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом.

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"После переговоров в Эр-Рияде была достигнута договоренность с США об удержании от атак на энергетическую инфраструктуру. Однако Россия продолжает пренебрегать этим соглашением", – подчеркнул Сибига.

По его словам, после переговоров в столице Саудовской Аравии РФ нанесла удары по критическим энергообъектам в:

· Харьков;

· Полтавской области;

· Херсон.

Сегодняшняя атака на энергетический объект в Херсоне привела к обесточиванию 45 тысяч жителей.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил в качестве первого шага к урегулированию войны установить "режим тишины" в воздухе и на море. В марте, во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии, Вашингтон инициировал предложение о всеобщем перемирии. Киев согласился на эту идею, в то время как Москва долго не высказывала свою позицию.

Позже в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным обсуждалась возможность прекращения атак на энергетические объекты как Украины, так и России. Однако Кремль продолжает нарушать взятые на себя обязательства.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав об ударах РФ.



Владимир Зеленский проинформировал президента Финляндии о российских ударах, в частности, по Харьковщине, Черкасщине, Херсонщине, Донбассе, Днепропетровщине, Сумщине и Запорожье.