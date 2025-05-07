Кремль грозится ударить по Киеву "Орешником": стала известна причина

Москва использует угрозу ракетного удара по Киеву ракетой "Орешник" накануне 9 мая не столько как военный инструмент, сколько политическое давление. Кремль стремится избежать срыва торжеств в столице России и любой ценой сохранить планы по визиту главы КНР Си Цзиньпина, заявил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

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По его мнению, Москва боится дипломатического удара со стороны Пекина, ведь в случае эскалации ситуации Си может изменить маршрут поездки и отправиться в Швейцарию, где начинаются важные консультации между США и Китаем по торговым отношениям.

Еж пояснил, что из-за этого Россия пытается оказывать давление на Украину и западных союзников, сигнализируя: не вмешивайтесь, не создавайте информационного или боевого резонанса, иначе рискуете сорвать парад на Красной площади.

Аналитик также отметил, что угрозы удара по Киеву являются частью шантажа — мол, если украинцы не присоединятся к памятным датам так, как того требует Москва, столица Украины станет мишенью. Таким образом, Россия пытается навязать свой сценарий празднования, даже с помощью угроз.

В то же время Ежак подчеркнул, что эти заявления не о реальных боевых планах, а о политической игре на публику, прежде всего, для внутреннего российского потребителя и международных партнеров. Никакого фактического прекращения огня или смены военных намерений не наблюдается.

Портал "Комментарии" писал, что Украина дала согласие на введение немедленного всеобъемлющего перемирия, охватывающего сушу, море и воздушное пространство. Запланированное как временный шаг на 30 дней, это перемирие может быть продлено при необходимости. Однако инициативу тормозит нежелание российского диктатора Владимира Путина принять предложение. Об этом заявил Кит Келлог, специальный представитель президента США Дональда Трампа.