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Кремль готовит новую кампанию ударов: озвучены впечатляющие данные о масштабах угрозы

Украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новых ударов, в том числе по гражданским судам

31 июля 2026, 19:00
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Клименко Елена

Украина получила новые разведывательные данные о подготовке Россией очередных атак, в частности, по гражданскому судоходству в Черном море. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы уже работают над мерами противодействия, а вопрос усиления защиты станет одним из ключевых в ходе переговоров с международными партнерами. Об этом глава государства сообщил после очередного доклада украинской разведки.

Кремль готовит новую кампанию ударов: озвучены впечатляющие данные о масштабах угрозы

Фото: из открытых источников

По словам президента, спецслужбы зафиксировали новые планы российских войск по ударам по территории Украины. Особое внимание оккупанты уделяют атакам на морскую инфраструктуру и гражданские суда.

"Был доклад разведки по поводу российских намерений дальнейших ударов по Украине, в частности по нашим судам. Готовим соответствующее противодействие", – сообщил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина актуализировала перечень потребностей сил обороны, который будет представлен союзникам. Речь идет прежде всего о вооружениях и средствах, необходимых для защиты гражданской инфраструктуры, морских путей и украинских городов от новых атак.

Угроза морскому экспорту остается одной из самых серьезных. В июле Россия значительно усилила удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и гражданским судам в Черном море.

По данным Министерства развития общин и территорий, только в прошлом месяце было зафиксировано не менее шести атак на гражданские суда. В результате российских ударов погибли или были ранены 44 члена экипажей.

Портал "Комментарии" уже писал, что пролет российской крылатой ракеты над территорией Польши продемонстрировал серьезные проблемы с реагированием польской системы противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан, комментируя последнюю массированную атаку России по Украине.



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