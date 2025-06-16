Кремль готовит новую циничную атаку: как Россия будет принуждать Украину к капитуляции

Россия не прекращает информационные атаки на Украину – каждую тему пытаются извратить и навязать манипулятивное видение. Очередной российский вымысел касается возвращения тел погибших украинских защитников.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что Кремль хочет убедить украинцев в "нежелании" Киева забирать тела погибших воинов. Аналитики центра рассказали, почему такие утверждения манипулятивны.

Репатриация тел погибших украинских защитников проводится в условиях информационных операций врага. Аналитики центра напомнили, что украинская делегация в Стамбуле договорилась с представителями российской стороны о масштабном обмене военнопленными и репатриации тел погибших военных.

"На прошлой неделе в несколько этапов Украина вернула уже 4812 погибших защитников. Украина делает все, чтобы разыскать и вернуть домой каждого погибшего защитника, но Москва цинично манипулирует репатриацией", — говорится в сообщении центра.

К тому же Россия искусственно затягивает процесс репатриации — часто отказывается предоставить информацию, необходимую для идентификации и возвращения тел.

Российская сторона с началом процесса репатриации проводит информационно-психологические операции. Кремль пытается убедить украинцев в том, что украинские власти якобы "не желают" забирать тела погибших военных, а реальные масштабы потерь якобы скрывают. В центре отметили, что под самым информационным ударом России находятся родственники и собратья погибших и пропавших без вести. Враг цинично манипулирует чувствами людей.

"Стратегическая цель Кремля: убедить украинцев в том, что их враг — не в Москве, а в Киеве, и заставить украинцев согласиться на капитуляцию на условиях Путина. Также Москва стремится дискредитировать Украину на международной арене: якобы Киев стремится "воевать до последнего украинца", скрывает потери и т.д.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе Россия будет усиливать информационное давление, пытаясь посеять панику и отчаяние в украинском обществе.

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