Кремль готовит циничное преступление на уничтоженной "Азовстали": раскрыты впечатляющие детали

В Мариуполе, на месте разрушенного металлургического комбината "Азовсталь", российские оккупанты планируют создать военный объект, соединив его с энергосистемой через Запорожскую АЭС. Об этом сообщил Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации.

Фото: из открытых источников

По словам Андрющенко, пока город испытывает проблемы с водой, россияне постепенно подключают "Азовсталь" к энергосети. В частности, утвержден план реконструкции двух линий электропередач 110 кВ, включающих подключение к подстанции "Азовсталь №7".

Андрющенко обнародовал фотографии части проекта, разработанного "Донбасской национальной академией строительства и архитектуры". Документы предусматривают реконструкцию линий 110 кВ "Заря-Ильич" с ответвлением на подстанцию "Азовсталь №7" и линии "Заря-Азовсталь №8".

Как отметил эксперт, проект заказан компанией ООО "Кашпин" и предусматривает реконструкцию 26,68 км линий, а также замену 18 опор. Однако важное замечание: линия энергоснабжения внезапно обрывается на правом берегу реки Кальмиус, что свидетельствует о секретности последующих этапов инфраструктурного развития.

Андрющенко уверен, что этот проект станет частью новой энергетической магистрали России, которая соединит Запорожскую АЭС с Донбасом, Волновахой и Тельмановым, а затем расширится на территорию РФ. Это подтверждает его предварительные заявления, что в условиях молчания МАГАТЭ и Энергоатома Россия реализует свои планы, несмотря на международные оговорки.

