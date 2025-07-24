В России планируют пересмотреть государственный бюджет – деньги на войну будут брать из социальной сферы. От решения пострадают граждане, ведь власти РФ планируют сократить льготные программы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что бюджет России на 2025 год собираются в очередной раз "перекроить". Российские власти пытаются увеличить расходы на войну и силовиков. Отмечается, что депутаты Госдумы планируют направить на военные нужды до 2 трлн рублей (25,6 млрд долл.). Для этого предлагают сократить льготные программы, затраты на строительство социальных объектов, спорт и т.д.

"Расходы на войну и силовой блок уже составляют 40% от всего бюджета РФ. При этом за полгода "дыра" в российском бюджете в шесть раз превысила прошлогодние показатели — дефицит составляет 3,7 трлн рублей (47,4 млрд долл.)", — сообщает ЦПД.

По данным аналитиков, российский бюджет стремительно съедают сокращение нефтегазовых доходов, международные санкции вместе с огромными расходами РФ на войну. Отмечается, что Кремль повышает налоги, пошлины и акцизы, пытаясь залатать "дыру". Однако реальное состояние государственного бюджета не могут скрыть уже даже топ-чиновники РФ.

"Несмотря на рост дефицита российского бюджета, падение уровня жизни и упадок во многих экономических отраслях, Кремль все равно упорно выбирает продолжать войну", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России производства испытывают последствия войны — доходы уменьшаются, а компании вынуждены сокращать производство. Такое решение рассматривает крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ "АвтоВАЗ". Компания готовится перейти на неполную четырехдневную рабочую неделю.



