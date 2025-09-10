Кремль дал первую реакцию на атаку по Польше: кому и чем грозит

Рубрики
Ткачова Марія
Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с беспилотником над территорией Польши, переадресовав все вопросы в Министерство обороны РФ. Он также заявил, что от польских властей не поступало никаких официальных запросов на контакты по этому поводу.
Заявление Дмитрия Пескова
На фоне ситуации с БПЛА Песков обвинил ЕС и НАТО в постоянных "безосновательных" заявлениях о российских провокациях. Отдельно он пригрозил, что отправка иностранных войск в Украину может иметь "страшные последствия" и отметил, что не все страны это осознают. В то же время, по его словам, в Кремле нет информации об отказе кого-то из так называемой "коалиции желающих" от идеи направления войск.
Кроме того, Песков заявил, что в России не видят признаков внешнего вмешательства в ситуацию в Непале. Он также сообщил, что Путин вернулся в Москву, где в этот день работает в Кремле и планирует встречу с губернатором Смоленской области.