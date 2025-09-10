logo

Война с Россией Кремль дал первую реакцию на атаку по Польше: кому и чем грозит
Кремль дал первую реакцию на атаку по Польше: кому и чем грозит

Кремль отказался комментировать инцидент с БПЛА над Польшей

10 сентября 2025, 14:12
Автор:
Ткачова Марія

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с беспилотником над территорией Польши, переадресовав все вопросы в Министерство обороны РФ. Он также заявил, что от польских властей не поступало никаких официальных запросов на контакты по этому поводу.

Кремль дал первую реакцию на атаку по Польше: кому и чем грозит

Заявление Дмитрия Пескова

На фоне ситуации с БПЛА Песков обвинил ЕС и НАТО в постоянных "безосновательных" заявлениях о российских провокациях. Отдельно он пригрозил, что отправка иностранных войск в Украину может иметь "страшные последствия" и отметил, что не все страны это осознают. В то же время, по его словам, в Кремле нет информации об отказе кого-то из так называемой "коалиции желающих" от идеи направления войск.

Кроме того, Песков заявил, что в России не видят признаков внешнего вмешательства в ситуацию в Непале. Он также сообщил, что Путин вернулся в Москву, где в этот день работает в Кремле и планирует встречу с губернатором Смоленской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на недавний налет российских дронов и обратился к гражданам с призывом к единству и поддержке Украины.
По его словам, главная угроза безопасности Польши происходит с Востока, а не с Запада. Сикорский подчеркнул, что именно храбрая и одновременно страждущая Украина сегодня выступает ключевым союзником, сдерживая армию Путина от польских границ. Глава МИД призвал поляков сохранять спокойствие, действовать вместе и противостоять попыткам российских агентов расшатать ситуацию внутри страны.



Источник: https://t.me/rian_ru/315563
