На прошлой неделе состоялось несколько знаковых встреч, которые, возможно, могут помочь в завершении войны в Украине и установлении справедливого мира. В частности, президент США Дональд Трамп ожидает результатов уже в ближайшее время. Однако Россия может приостановить, или намеренно сорвать, переговорный процесс.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации прогнозируют в ближайшее время активизацию усилий пропагандистов Кремля. Речь идет о дискредитации переговорного процесса по полному прекращению огня.

"Главные усилия пропагандистской машины РФ будут сосредоточены на продвижении тезиса о якобы "недоговороспособности Украины". Также ожидается распространение дезинформации о "несостоятельности Украины". Якобы европейские государства хотят войны с Россией, поэтому заставляют Украину воевать дальше, срывая переговоры", — предупреждают.

Кроме указанных планов, также прогнозируется усиление дезинформационных операций врага, связанных с годовщиной трагедии в Одессе и празднованием в РФ 80-летия победы.

Также аналитики Центра противодействия дезинформации считают вероятной активизацию усилий российской пропаганды по дестабилизации ситуации в Польше в связи с президентскими выборами 18 мая и последующие попытки спровоцировать раскол в Молдове.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", увеличивают финансирование детских организаций, однако цель такой "щедрости" одна — воспитать "правильное" общество. В Центре противодействия дезинформации отметили, что в этом году военизированная государственная детская организация "Юнармия" получит рекордное финансирование из бюджета – 1 млрд рублей. Это более 112 млн долл. Отмечается, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом финансирование увеличилось вдвое.



