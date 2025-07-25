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Крайне важные территории под большой угрозой: раскрыт коварный план Путина к осени

Вооруженным силам Украины придется одновременно противостоять врагу на нескольких фронтах.

25 июля 2025, 07:45
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп предоставил кремлевскому правителю Владимиру Путину 50 дней до возможной реакции Вашингтона в виде новых санкций. Именно в этот промежуток времени, по прогнозам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, ситуация на фронте может обостриться больше всего. По его словам, наиболее угрожающей точкой на карте боевых действий является Покровско-Мирноградская агломерация.

Крайне важные территории под большой угрозой: раскрыт коварный план Путина к осени

Фото: 24 Канал

"Это номер один. Российские войска достигают там частичных успехов и уже сейчас пытаются идти на оцепление Покровска. Также есть угроза выхода войск противника на границы юго-западной части Донецкой области. Они двигаются вдоль реки Волча и трассы в Запорожье", — пояснил эксперт.

Кроме того, российская армия закрепилась в районе села Богатырь, расположенного на стыке трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Именно сюда сосредоточен один из главных наступательных векторов РФ.

"Думаю, что они будут пытаться захватить этот кусок через 2 месяца", – прогнозирует Жданов.

Относительно Харьковской области эксперт оценивает ситуацию сдержанно. Россияне создали третий плацдарм для продвижения в направлении Волчанск – Купянск – Милово, чтобы сформировать буферную зону, однако без цели захватить сам Харьков.

"Миллионный город россиянам не взять. Харьков по периметру более 100 км – такой фронт войска РФ в жизни не потянут, увязнут напрочь", – отметил он.

На севере противник пытается оцепить Лиман, а на юге – выйти на Покровск. Их действия вдоль административной границы Донетчины преследуют цель оставаться хорошо укрепленными Славянск и Краматорск.

"Лиманское направление – одно из самых устойчивых по обороноспособности", – подчеркнул Жданов. По его словам, попытки выйти на Константиновку и Времен Яр провалились, а на Краматорском направлении россияне снизили давление, осознав бесперспективность штурма.

Также оккупанты пытаются атаковать Торецк, однако без значительных достижений. Основное внимание врага сосредоточено на попытках охвата Покровска, чтобы заставить украинские войска отступить и предоставить возможность РФ продвинуться на север в направлении Краматорска.

Как уже писали "Комментарии", Олег Жданов прокомментировал ситуацию вокруг 50-дневного ультиматума, который объявил России президент США Дональд Трамп.



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Источник: https://glavred.net/front/pod-ugrozoy-krupnye-goroda-zhdanov-raskryl-zamysel-armii-rf-na-fronte-do-oseni-10684205.html
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