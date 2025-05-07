Крайне негативный сценарий: какие угрозы для Украины от заморозки войны

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Сценарий заморозки войны не приведет к установлению устойчивого мира в Украине, считает дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.
Замораживание войны не выгодно Украине. Фото из открытых источников
По мнению дипломата, заморозка войны – это крайне негативный вариант для Украины, поскольку Россия будет выжидать, чтобы снова напасть. Он считает возможным сценарий заморозки войны, который не приведет к установлению мира.
Дипломат считает, что для Украины ключевым будет использовать паузу в войне с целью перестройки страны и более эффективной смены военных возможностей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.
Новости