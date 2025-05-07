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Крайне негативный сценарий: какие угрозы для Украины от заморозки войны

Приостановка боевых действий не приведет к стабильному миру

сегодня, 21:50
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Марьян Ощановский

Сценарий заморозки войны не приведет к установлению устойчивого мира в Украине, считает дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Крайне негативный сценарий: какие угрозы для Украины от заморозки войны

Замораживание войны не выгодно Украине. Фото из открытых источников

По мнению дипломата, заморозка войны – это крайне негативный вариант для Украины, поскольку Россия будет выжидать, чтобы снова напасть. Он считает возможным сценарий заморозки войны, который не приведет к установлению мира.

"Этот сценарий возможен. Учитывая военную ситуацию и расклад сил — он крайне негативен для Украины и для тех, кто Украину поддерживает. Во-первых, это прекращение огня, которое не перерастет в мир. Это, в принципе, окончание этой фазы войны. Но вопрос времени, когда Россия и Путин ударят снова и будут продолжать свою агрессию. определять, когда ему ударить", – сказал Олег Шамшур.

Дипломат считает, что для Украины ключевым будет использовать паузу в войне с целью перестройки страны и более эффективной смены военных возможностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.



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Источник: https://t.me/kyivtv/92694
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