В Курщине российские войска продолжают неудачные попытки наступать, но эти атаки оборачиваются катастрофическими потерями для агрессора. По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана в интервью для 24-го канала, враг не только не продвигается вперед, но и теряет десятки солдат, боевую технику и даже своих командиров.

На Курском направлении российские войска несут критические потери

Эксперт объясняет: основная задача украинских защитников в этом направлении — заставить врага атаковать, а затем уничтожить его силы.

По последним данным, украинские войска ликвидировали значительное количество вражеской техники, включая бронемашины, артиллерию и транспорт. Еще десятки окупантов были взяты в плен, что явилось дополнительным ударом для морального положения русской армии.

Особенностью боев на Курском направлении является то, что враг несет еще большие потери, чем на оккупированных украинских территориях. По словам Свитана, это происходит благодаря умелому использованию украинскими военными тактических преимуществ. Российские силы вынуждены идти в атаку в крайне невыгодных для них условиях, что и приводит к масштабным потерям.

"Уничтожение вражеской армии на российской территории иногда идет даже с большими коэффициентами потерь, чем на оккупированных территориях… Мы должны вызвать эти атаки на себя как раз для их уничтожения. Россиянам придется это делать", – отметил военный эксперт.

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