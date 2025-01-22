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Крах России через 8 месяцев: секреты успешной стратегии от Подоляка

Михаил Подоляк раскрывает детали плана для разрушения экономики РФ и влияния на социальные настроения в стране-агрессоре.

сегодня, 16:13
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Амбарцумян Анна

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поделился своими размышлениями по поводу того, сколько времени нужно для развала Российской Федерации, если действовать по правильному сценарию. По его словам, Россия может упасть в течение 6-8 месяцев, если усилить удары по ее территории и увеличить международное давление на страну-агрессора. Об этом он отметил в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Крах России через 8 месяцев: секреты успешной стратегии от Подоляка

Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Подоляк пояснил, что ключевыми факторами успеха есть не только военные удары по России, но и активизация санкций против ее экономики. Важным моментом является наращивание панических настроений среди населения РФ, что будет создавать дополнительную нагрузку на внутреннюю ситуацию. Такая стратегия позволит значительно сократить время до обнуления экономики России, по его оценкам, это может произойти за 6-8 месяцев при активных ударах в течение нескольких месяцев.

"Вот если будет существенное разрушение экономики на территории России и существенное увеличение этой паничности в социальных настроениях, тогда это будет иметь достаточно быстрые последствия. И тогда, смотрите, параллельно 6-8 месяцев обнуления экономики при 3-4 месяцах наращивание ударов в глубину РФ. И тогда мы в этом году можем видеть совсем иначе", — объяснил Михаил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Сколько бы вы ни оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", — заявил он. По словам Главнокомандующего ВСУ, у украинской армии нет средств, чтобы защититься от "Орешника".



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-chasu-potribno-shchob-rosiya-vpala-1737549994.html
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