Кожа и кости: бывший пленник рассказал об ужасах русского плена

После российского плена 80% военнопленных из Украины находятся в состоянии анорексии, потому что там не выделяют достаточно времени для еды. Об этом, проводя брифинг в Медиацентре Украина – Одесса, рассказал военный врач, бывший пленный Дмитрий Кубряк.

Бывший пленник рассказал о русском плену (фото из открытых источников)

Медик, в частности, объяснил, почему освобожденные из плена украинцы находятся в ужасном состоянии, очень истощены.

Военный сказал, что может сделать выводы, как специалист, после службы вместе с военными "Азовстали", долгое время находился пленным в колонии Еленовка Донецкой области.

"Основная проблема в плену – это недостаточное питание. Поэтому действительно могу сказать, 80% пленных – в состоянии анорексии, кожа и кости. Потому что россияне просто не давали достаточно времени на прием пищи. На прием пищи дают всего где-то 2 минуты и конвой заставлял заканчивать есть – приказывал подниматься", – утверждает военный медик.

Дмитрий Кубряк подчеркнул, что особенно непросто было нашим военным, которые по причине ранений и пыток почти не могли подняться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как кафиры издеваются над украинскими военными . Появляется новая информация об украинских пленных, которые находятся в плену России. Оккупанты избивают мужчин и насилуют женщин, вводят неизвестные препараты, держат 20 человек в тесных помещениях, которые не предусмотрены для такого количества. Женщины -военнопленные сообщили украинскому омбудсмену, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их держали по 20. Просто на их глазах мужчин-пленников избивали, а женщин насиловали. Глаза завязывали скотчем, надевали на голову мешок. Вводили неизвестные препараты, от которых люди теряли сознание и память. Особенно жестоко россияне относятся к офицерам ВСУ и бойцам "Азова.

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