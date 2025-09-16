Коррупция в армии РФ: как воруют у своих

Российские медиа распространяют историю, опубликованную журналистом Юрием Бутусовым, — о мошенническом присвоении денег, принадлежавших участнику войны против Украины.

История российского оккупанта

Как военного "списали" в пропавшие без вести



По словам женщины, которая рассказала о своем бывшем муже, тот был отправлен на боевое задание в составе группы из шести военных. Пятеро его товарищей погибли, он выжил, но несколько дней не выходил на связь. В настоящее время в российских документах всех шестерых записали как "пропавших без вести". Только четыре дня спустя боец появился на связи.



Выплаты остановили



После возвращения мужу предоставили отпуск, и супруги даже снова зарегистрировали брак. Однако неожиданно он перестал получать зарплату. Другие военные из его подразделения получили деньги, а ему объяснили, что "документы не подали", потому что он находился в списках пропавших. Уже больше трех месяцев ему не поступают выплаты.



Пропавшие 2,3 млн рублей



Когда женщина проверила документы, выяснилось: на его счет поступило более 2,3 млн. рублей, однако эти деньги неизвестные сняли. Она подчеркнула, что военный является сиротой, никогда раньше не был женат и не имеет детей. Именно поэтому, по ее мнению, командование решило, что за его судьбу никто не будет следить, и деньги можно присвоить.

"Посмотрели – а он никому не нужен, никто искать не будет. Это, вероятно, отмывание денег", — отметила женщина.





Брат тоже "исчез"



Она также сообщила, что брат этого военного с января 2025 года числится пропавшим без вести. Женщина предполагает, что и его выплаты могли быть украдены по той же схеме.



Умолчание смертей



По ее словам, семьям пяти погибших военных из той же группы запрещают говорить о фактической смерти их близких. Она убеждена, что и с их выплатами происходят махинации:

"Просто интересно, сколько еще денег там снимали. Ведь даже родственникам не говорят, что этих людей больше нет в живых".





Вывод



Эта история иллюстрирует масштабы коррупции и преступных схем внутри русской армии. Используя статус "пропавших без вести", военное командование может фактически присваивать средства, принадлежащие погибшим или живым, но неучтенным бойцам.



