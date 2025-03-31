Коррупция убивает: власти напомнили о скандале с бракованными минами

Представители власти и правоохранительных органов должны отчитаться о результатах расследования по поставкам ВСУ бракованных мин, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

В ВСУ напомнили о некачественных минах. Фото из открытых источников

"Кстати, что с некачественными минами, которые были поставлены в подразделения в прошлом году? Очень хочется увидеть конкретные выводы из этого скандала. То, что бракованные боеприпасы поступали в бригады – факт. Согласно заявлению Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, никаких штрафов поставщики не получили ни за некачественную продукцию, ни за сорванные сроки и объем из-за особого отношения заказчика, который может не налагать штраф. Не удивлюсь, если какие-то контракты продолжают действовать и скоро увидим очередную партию того же качества. Больше всего в этой ситуации меня раздражает то, что мины в производстве – это один из самых простых из боеприпасов. Это ведь не дроны, не роботизированные комплексы, не ракеты. То есть даже на таком простом производстве решили все украсть и не смогли наладить нормальную поставку", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ подчеркнул, что все уже привыкли к коррупционным скандалам, но в оборонном секторе коррупционная схема равна жизни людей.

"Для государства дело чести разобраться и публично огласить результаты. Иначе о каких современных технологиях и собственных производствах мы можем рассказывать", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр. Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.