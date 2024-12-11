Коррупция разваливает армию: в ВСУ забили тревогу

Коррупционные скандалы с каждым днем все больше подрывают моральный дух украинской армии, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Коррупция демотивирует военных. Фото из открытых источников

"Каждый день в новостях мы видим новые коррупционные скандалы. Мне кажется, что на коррупцию в Украине вообще ничего не повлияет. Это то, что сегодня очень демотивирует военных и что им трудно понять. Почему кто-то рискует своей жизнью, здоровьем, семьей, а в это время в стране где-то исчезают средства. Крадется просто все и на всех уровнях", – написал Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что коррупция делается уже не только на брусчатке или мостах (это уже для Украины "традиция"), но и на оборонном секторе, который наносит вред обороноспособности государства во время активной фазы войны.

"Коррупция сильно влияет на морально-психологическое состояние украинской армии, что максимально опасно в сегодняшних наших условиях. Обязательно должна быть ответственность – жесткая и показательная, особенно за коррупцию в "оборонке". И не штрафы, а исключительно тюрьма с полной конфискацией имущества", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву, где с руководством Польши обсудит миротворческую миссию по защите суверенитета Украины, если будет подписано мирное соглашение с Россией. Франция предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что россияне не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что с учетом актуальной линии боевого столкновения в город Покровск Донецкой области осталось 2-2,5 километра, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По мнению офицера ВСУ, россияне вряд ли сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб", поскольку "слишком узок плацдарм для такого броска". Он предположил, что, скорее всего, россияне будут обходить город с запада.