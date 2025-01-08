«Коррупция» ни при чем: Известна настоящая причина, почему Украину не берут в НАТО

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Ткачик Олеся
В конце концов новоизбранный президент Дональд Трамп сказал правду, которая заключается в том, что Украину не берут в НАТО из-за позиции России, и Россия де-факто имеет право вето в вопросах внешней политики Альянса, заявил политолог Петр Олещук.
Украина НАТО
По его словам, на самом деле все это знали, но никто не признавал открыто и публично на столь высоком уровне.
Олещук признает, что, конечно, он сказал не то, что хотела бы услышать Украина. Впрочем, по его словам, пользы не было бы никакой, если бы Украине и дальше лгали по поводу членства в НАТО, а на практике делали все для того, чтобы оно не произошло.
По его словам, Россия тоже активно использовала тему так называемого членства в НАТО, по которой было ясно, что страна в Альянсе не будет никогда. Поэтому Кремль с 2008 года активно готовился к войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано.
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